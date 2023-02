Non solo l’Inter: ricordate lo Scudetto di “cartone” del Milan? (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Milan ha festeggiato lo Scudetto quest’estate dopo 11 anni, ma anche il Diavolo ha un titolo del quale ha davvero poco di che vantarsi. Tutti i tifosi della Juventus hanno ancora il dente avvelenato per lo Scudetto assegnato all’Inter nella stagione 2005-06, un trofeo che è stato sottratto ai bianconeri dopo lo scandalo di Calciopoli e che ancora oggi continua a lasciare l’amaro in bocca alla società torinese. Si parla di quel titolo come lo “Scudetto di cartone“, in quanto vinto addirittura con un’Inter che chiuse la stagione solamente al terzo posto, ma sfruttò le varie penalizzazioni per poter superare in classifica Juventus e Milan. Questo però ha distolto l’attenzione su di un altro Scudetto, conquistato in quel caso dal Diavolo, che ha vissuto ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilha festeggiato loquest’estate dopo 11 anni, ma anche il Diavolo ha un titolo del quale ha davvero poco di che vantarsi. Tutti i tifosi della Juventus hanno ancora il dente avvelenato per loassegnato alnella stagione 2005-06, un trofeo che è stato sottratto ai bianconeri dopo lo scandalo di Calciopoli e che ancora oggi continua a lasciare l’amaro in bocca alla società torinese. Si parla di quel titolo come lo “di“, in quanto vinto addirittura con un’Inter che chiuse la stagione solamente al terzo posto, ma sfruttò le varie penalizzazioni per poter superare in classifica Juventus e. Questo però ha distolto l’attenzione su di un altro, conquistato in quel caso dal Diavolo, che ha vissuto ...

