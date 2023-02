Non solo Elliott: anche Ares e Oaktree pronti a finanziare offerte per il ManUTD (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La vendita del Manchester United da parte della famiglia Glazer continua a tenere alta l’attenzione dei mercati finanziari con diversi fondi di investimento pronti a entrare nell’affare come finanziatori dei prossimi proprietari, visto che l’esborso economico sarà almeno di 5 miliardi di sterline (al cambio attuale 5,7 miliardi di euro). Secondo quanto riporta Agenzia Reuters, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La vendita del Mster United da parte della famiglia Glazer continua a tenere alta l’attenzione dei mercati finanziari con diversi fondi di investimentoa entrare nell’affare come finanziatori dei prossimi proprietari, visto che l’esborso economico sarà almeno di 5 miliardi di sterline (al cambio attuale 5,7 miliardi di euro). Secondo quanto riporta Agenzia Reuters, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #22febbraio qualcuno ha chiesto se per favore l’Ucraina ci consegna colpevoli dell’omicidio dei giornalisti Andrea… - ultimora_pol : Superbonus, duro attacco di #Conte a #Meloni: 'Falso dire che costa 2mila euro a persona: è gratis per le famiglie,… - Simone_978_ : Il Professore #Orsini chiede; Onorevole #moretti può citarmi un solo trattato internazionale che impone all'Italia… - parkalice2402 : RT @BANGTANITA_B1CS: “La HYBE non solo sostiene le carriere da solisti dei @BTS_twt, ma sta anche lavorando al comeback di gruppo quando i… - twoghostouis : @CHI4SP4C3S A me spunta solo Bergamo, non capisco -