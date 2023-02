"Non sei alle scuole elementari": Brozovic, scoppia il caso all'Inter (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Brozovic è un uomo chiave per l'Inter. Il croato di fatto è una delle pedine più importanti da recuperare per Simone Inzaghi in vista anche dell'assalto al secondo posto in campionato ma anche in vista della sfida di Champions col Porto che può valere l'accesso ai quarti. Nel corso dell'ultimo allenamento però qualcosa è andato nel verso storto. Alla Pinetina infatti è arrivato Zanetti che ha voluto portare il suo supporto al gruppo in vista dell'impegno di Champions decisivo con i portoghesi. Tutta la squadra e tutto lo staff di Inzaghi ha salutato l'ex capitano nerazzurro che ha fatto sognare i tifosi proprio nelle notti di Champions del triplete con Mourinho. Ma di fatto proprio Brozovic è stato l'unico, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, a non salutare il dirigente nerazzurro. Un gesto che non è passato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)è un uomo chiave per l'. Il croato di fatto è una delle pedine più importanti da recuperare per Simone Inzaghi in vista anche dell'assalto al secondo posto in campionato ma anche in vista della sfida di Champions col Porto che può valere l'accesso ai quarti. Nel corso dell'ultimonamento però qualcosa è andato nel verso storto. Alla Pinetina infatti è arrivato Zanetti che ha voluto portare il suo supporto al gruppo in vista dell'impegno di Champions decisivo con i portoghesi. Tutta la squadra e tutto lo staff di Inzaghi ha salutato l'ex capitano nerazzurro che ha fatto sognare i tifosi proprio nelle notti di Champions del triplete con Mourinho. Ma di fatto proprioè stato l'unico, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, a non salutare il dirigente nerazzurro. Un gesto che non è passato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfmajorino : #LaRussa, te lo dico da padre a padre: avere un figlio gay non può in alcun modo essere un dispiacere, avere un omo… - fdragoni : Se scegli di distruggere il mercato interno e l'indotto automotive per consegnarli alla Cina le alternative sono du… - IlContiAndrea : #GianniMorandi 'Ogni volta che incontro Marco Mengoni gli dico: 'sei il miglior cantante italiano. Però non fai fat… - BananitaMayu : RT @isainsolia: S'innamorano da adolescenti. Il padre di lei non vuole perché la vita di un attore non è solida. Scappano, tornano e si spo… - Michele20600106 : RT @isainsolia: S'innamorano da adolescenti. Il padre di lei non vuole perché la vita di un attore non è solida. Scappano, tornano e si spo… -