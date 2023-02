“Non posso stare zitta”. GF Vip 7, Micol Incorvaia a sorpresa su Tavassi: mai così netta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) GF Vip 7, Micol Incorvaia a sorpresa su Edoardo Tavassi; sempre taciturna la sorella di Clizia ha rotto il silenzio sul rapporto con il fratello di Guendalina raccontando tutto a Nicole Murgia. così mentre arriva la notizia della diffida ai danni di Oriana Marzoli e Luca Onestini da parte del team Nikita. “Vorrei far sapere a tutti che abbiamo tutti i video di tutto quello che è successo dal 19 settembre a oggi, video che non sono stati mostrati in puntata e che dimostrano quanto lei abbia ragione su praticamente ogni accusa le sia stata fatta”. E ancora raccontava nel corso di un’intervista Giulia del team Nikita nel corso di un’intervista a Mondo24: “Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti, abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) GF Vip 7,su Edoardo; sempre taciturna la sorella di Clizia ha rotto il silenzio sul rapporto con il fratello di Guendalina raccontando tutto a Nicole Murgia.mentre arriva la notizia della diffida ai danni di Oriana Marzoli e Luca Onestini da parte del team Nikita. “Vorrei far sapere a tutti che abbiamo tutti i video di tutto quello che è successo dal 19 settembre a oggi, video che non sono stati mostrati in puntata e che dimostrano quanto lei abbia ragione su praticamente ogni accusa le sia stata fatta”. E ancora raccontava nel corso di un’intervista Giulia del team Nikita nel corso di un’intervista a Mondo24: “Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti, abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che nonno essere ...

