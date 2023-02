Non ne puoi più dell’auto? Vai in uno di questi 5 borghi in Italia dove non ci sono macchine (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cinque incantevoli borghi Italiani sconosciuti per fuggire dal trantran quotidiano e godervi un weekend in tranquillità, completamente a piedi. La vita frenetica di tutti i giorni può stancare dopo un po’. Le città sono caotiche, rumorose e inquinate e di tanto in tanto è bene prendersi una pausa da tutto questo e dedicarsi al proprio benessere psicofisico. Se parte del vostro stress quotidiano, però, consiste proprio nel passare ore e ore nel traffico o scarrozzare figli in macchina, potreste non volerne sapere di mettervi in moto e andare chissà dove. Niente paura! I 5 borghi da visitare a piedi – Grantennistoscana.itL’Italia è ricca di incantevoli borghi che sembrano usciti da una favola e dove non c’è assolutamente bisogno di prendere l’automobile, ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cinque incantevolini sconosciuti per fuggire dal trantran quotidiano e godervi un weekend in tranquillità, completamente a piedi. La vita frenetica di tutti i giorni può stancare dopo un po’. Le cittàcaotiche, rumorose e inquinate e di tanto in tanto è bene prendersi una pausa da tutto questo e dedicarsi al proprio benessere psicofisico. Se parte del vostro stress quotidiano, però, consiste proprio nel passare ore e ore nel traffico o scarrozzare figli in macchina, potreste non volerne sapere di mettervi in moto e andare chissà. Niente paura! I 5da visitare a piedi – Grantennistoscana.itL’è ricca di incantevoliche sembrano usciti da una favola enon c’è assolutamente bisogno di prendere l’automobile, ...

