"Non lo prendo neanche in considerazione". Fedez umiliato; chi lo fa a pezzi a Belve (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Anna Oxa senza pietà. E non è il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1999, bensì l'atteggiamento nei confronti di Fedez messo in mostra durante l'intervista rilasciata nella prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La scaramuccia tra i due risale, manco a dirlo, all'ultima edizione della kermesse canora, in cui è stato il rapper ad attaccare la Oxa, definendola una maleducata per aver scavalcato la fila degli artisti in prova in occasione della serata delle cover. Quella in cui Fedez ha cantato insieme agli Articolo 31. Un episodio inizialmente smentito dalla manager di Anna Oxa, Milly Milano, e poi ribadito dalla cantante stessa a Belve: “Fedez? Non lo prendo neanche in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Anna Oxa senza pietà. E non è il brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1999, bensì l'atteggiamento nei confronti dimesso in mostra durante l'intervista rilasciata nella prima puntata della nuova stagione di, il programma condotto da Francesca Fagnani. La scaramuccia tra i due risale, manco a dirlo, all'ultima edizione della kermesse canora, in cui è stato il rapper ad attaccare la Oxa, definendola una maleducata per aver scavalcato la fila degli artisti in prova in occasione della serata delle cover. Quella in cuiha cantato insieme agli Articolo 31. Un episodio inizialmente smentito dalla manager di Anna Oxa, Milly Milano, e poi ribadito dalla cantante stessa a: “? Non loin ...

