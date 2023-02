Non hanno sue notizie da giorni e chiamano la polizia: anziana trovata morta in casa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un macabro rinvenimento quello effettuato nella tarda mattinata di oggi dalla polizia. Una donna di 75 anni è stata trovata senza vita nella propria abitazione. A far scattare l’allarme i vicini che non avevano sue notizie da diversi giorni. Una volta giunti sul posto, le forze dell’ordine non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna che peraltro pare fosse avvenuto diversi giorni prima. anziana derubata a Roma, visita di cortesia con furto di gioielli: arrestata coppia L’allarme dei vicini e il ritrovamento della 75enne I fatti sono avvenuti questa mattina ad Acilia e precisamente in via Gerolamo Masini. Qui, intorno alle 12, gli agenti del Reparto Volanti e il personale di Ostia Lido sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un macabro rinvenimento quello effettuato nella tarda mattinata di oggi dalla. Una donna di 75 anni è statasenza vita nella propria abitazione. A far scattare l’allarme i vicini che non avevano sueda diversi. Una volta giunti sul posto, le forze dell’ordine nonpotuto far altro che constatare il decesso della donna che peraltro pare fosse avvenuto diversiprima.derubata a Roma, visita di cortesia con furto di gioielli: arrestata coppia L’allarme dei vicini e il ritrovamento della 75enne I fatti sono avvenuti questa mattina ad Acilia e precisamente in via Gerolamo Masini. Qui, intorno alle 12, gli agenti del Reparto Volanti e il personale di Ostia Lido sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte dei ...

