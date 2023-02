Nomine Rai | il borsino di oggi

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)Rai nel segno dell!austerità Fuortes sotto la mannaia dell’Agcom La Verità, di Carlo Cambi, pag. 10 C’è una cartellina azzurra sulla scrivania di Giorgia Meloni con scritto: Rai. Viene di attualità22 febbraio perché l’Agcom – autorità per le comunicazioni – deve pronunciarsi sulla pubblicità occulta che Chiara Ferragni avrebbe fatto a sé stessa, a Instagram e ad Amadeus e su due esposti: uno per il bacio omosex tra Rosa Chemical e Fedez, l’altro per la devastazione-esibizione di Blanco sul palco dell’Ariston. Una sanzione sarebbe una bomba a scoppio ritardato piazzata sotto i vertici Rai. Il titolo che si potrebbe dare a questo dossier, frugando tra le teche di Saxa Rubra, è: Almanacco del giorno dopo. E non dopo Sanremo, anche se molti avrebbero voluto la scomunica immediata dei vertici Rai. Certo, se l’Agcom sanziona tutto si accelera. ...