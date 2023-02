No, questo non è un avviso del governo tedesco ai soldati ucraini addestrati in Germania (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il 15 febbraio 2023 è stato pubblicato un tweet contenente la foto di un foglio con un testo scritto in tedesco e che riporta il logo del ministero federale della Difesa della Germania. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del tweet, che recita: «“In Germania l’uso pubblico della svastica (simboli delle SS) è punibile con la condanna a tre anni di carcere, oppure con multa consistente” questo è l’avviso del governo tedesco ai soldati ucraini che vengono addestrati all’uso dei carri armati Leopard». Non viene indicato il luogo dove questo avviso del governo tedesco sarebbe stato esposto, né quando è stata scattata la ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il 15 febbraio 2023 è stato pubblicato un tweet contenente la foto di un foglio con un testo scritto ine che riporta il logo del ministero federale della Difesa della. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del tweet, che recita: «“Inl’uso pubblico della svastica (simboli delle SS) è punibile con la condanna a tre anni di carcere, oppure con multa consistente”è l’delaiche vengonoall’uso dei carri armati Leopard». Non viene indicato il luogo dovedelsarebbe stato esposto, né quando è stata scattata la ...

