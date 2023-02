No Man’s Sky: aggiornamento Fractal e ottimizzazioni per PSVR2 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il “cielo di nessuno” si spinge oltre i confini dello schermo: No Man’s Sky si apre alle opportunità garantite dalle feature di PSVR2 L’aggiornamento Fractal (“Frattale”, nel caso) per No Man’s Sky è ora disponibile, e tra le migliorie apportate al gioco spicca una concepita per PSVR2. Ebbene sì: il team di sviluppo Hello Games ha parlato di cambiamenti positivi per tutto lo spettro della realtà virtuale, ma a brillare maggiormente è proprio la sfera di PlayStation VR 2. I giocatori possono aspettarsi dunque un migliore controllo sui campi di forza, generando così opzioni più intuitive per riflettere gli attacchi nemici, ma i cosiddetti cambiamenti “quality of life” si spingono anche alla mira, alla scansione dei punti deboli dal visore e molto altro ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il “cielo di nessuno” si spinge oltre i confini dello schermo: NoSky si apre alle opportunità garantite dalle feature diL’(“Frattale”, nel caso) per NoSky è ora disponibile, e tra le migliorie apportate al gioco spicca una concepita per. Ebbene sì: il team di sviluppo Hello Games ha parlato di cambiamenti positivi per tutto lo spettro della realtà virtuale, ma a brillare maggiormente è proprio la sfera di PlayStation VR 2. I giocatori possono aspettarsi dunque un migliore controllo sui campi di forza, generando così opzioni più intuitive per riflettere gli attacchi nemici, ma i cosiddetti cambiamenti “quality of life” si spingono anche alla mira, alla scansione dei punti deboli dal visore e molto altro ...

