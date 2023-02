No! In Ucraina non c’è stato un colpo di Stato nel 2014 orchestrato dalla Nato per instaurare un «regime nazista» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’invasione su vasta scala della Russia in Ucraina sta per compiere un anno. In vista del 24 febbraio 2023 iniziano a circolare contenuti che ripropongono la narrazione della propaganda del Cremlino, tra questi una clip di Jens Stoltenberg sulla Nato e l’Ucraina, ripreso anche in un video di Massimo Mazzucco, noto per le sue posizioni e credenze. Alcuni di questi contenuti riprendono i temi trattati da Vladimir Putin nel discorso tenuto da quest’ultimo davanti ai parlamentari dell’Assemblea Federale presso la sede del Gostiny Dvor a Mosca. Un intervento di propaganda basato su false notizie, come quello tenuto la sera prima dell’invasione in Ucraina citando l’inesistente genocidio nel Donbass. Vladimir Putin prosegue la narrazione del «regime neo nazista di Kiev» per giustificare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’invasione su vasta scala della Russia insta per compiere un anno. In vista del 24 febbraio 2023 iniziano a circolare contenuti che ripropongono la narrazione della propaganda del Cremlino, tra questi una clip di Jens Stoltenberg sullae l’, ripreso anche in un video di Massimo Mazzucco, noto per le sue posizioni e credenze. Alcuni di questi contenuti riprendono i temi trattati da Vladimir Putin nel discorso tenuto da quest’ultimo davanti ai parlamentari dell’Assemblea Federale presso la sede del Gostiny Dvor a Mosca. Un intervento di propaganda basato su false notizie, come quello tenuto la sera prima dell’invasione incitando l’inesistente genocidio nel Donbass. Vladimir Putin prosegue la narrazione del «neodi Kiev» per giustificare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Santoro: “È vero che Putin ha fatto una cosa criminale ma se si indagasse sulle ragioni… Questa non è più una guerr… - marattin : Sul sostegno all'Ucraina con Meloni senza se e senza ma. Anzi no, un 'ma' c'è... - HSkelsen : No Di Battista, Borrell non ha detto 'la guerra è a rischio', bensì 'se falliamo in questo, il risultato della guer… - c_marini68 : @ItalianPolitics Ho un problema di logica: P.1 Ucraina è neonazista P.2 Paesi NATO sostengono Ucraina => paesi NAT… - sago_marti : RT @CappiGabriele: Intervento del direttore di @limesonline Lucio #Caracciolo a @radiodeejay #Savino: 'Con Trump sarebbe scoppiata lo ste… -