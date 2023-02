No, il governo tedesco non ha detto che i vaccinati «stanno sviluppando l’Aids» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il 16 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un articolo pubblicato online il 22 gennaio 2023 e intitolato “Bomba del governo tedesco: Un numero allarmante di vaccinati sta sviluppando l’Aids”. Si tratta di una notizia infondata. Andiamo con ordine. L’articolo in questione è stato pubblicato da News Punch, sito noto per diffondere disinformazione su svariate tematiche. Passiamo al contenuto del post oggetto di analisi. L’articolo di News Punch cita un report settimanale sull’epidemia da Covid-19 in Germania pubblicato il 3o dicembre 2021 – dunque più di un anno fa – dal Robert Koch Institute (Rki), un’istituzione scientifica pubblica che si occupa della tutela della salute in Germania. Il sito sostiene che questi dati «pubblicati dal governo ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il 16 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato lo screenshot di un articolo pubblicato online il 22 gennaio 2023 e intitolato “Bomba del: Un numero allarmante dista”. Si tratta di una notizia infondata. Andiamo con ordine. L’articolo in questione è stato pubblicato da News Punch, sito noto per diffondere disinformazione su svariate tematiche. Passiamo al contenuto del post oggetto di analisi. L’articolo di News Punch cita un report settimanale sull’epidemia da Covid-19 in Germania pubblicato il 3o dicembre 2021 – dunque più di un anno fa – dal Robert Koch Institute (Rki), un’istituzione scientifica pubblica che si occupa della tutela della salute in Germania. Il sito sostiene che questi dati «pubblicati dal...

