NJPW The New Beginning 2023 – Review

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Dopo Wrestle Kingdom c’è sempre un nuovo inizio nella New Japan Pro Wrestling e anche quest’anno si sono tenuti tre show a tema The Newnella prima metà di Febbraio. Nelle due serate di Sapporo nessun cambio di titolo è avvenuto e non ci sono stati colpi scena. Cosa è successo invece nella serata di Osaka? A seguire i risultati dell’evento e la mia opinione a riguardo. i i TAG TEAM MATCH United Empire’s Great-O-Khan & Aaron Henare vs Toru Yano & Oskar Leube (06:38) Match dall’esito scontato data la presenza dello Young Lion Oskar Leube. L’ex allievo della WXW Academy è stato colui che ha subito lo schienamento, ma ha del potenziale e l’ha mostrato durante questa contesa mentre cercava di coinvolgere il pubblico. Il suo tag team partner, Toru Yano, è stato coinvolto molto di meno e quindi il match merita un punto in più per non aver visto i suoi ...

Era of Honor Begins. Nella federazione, ora di proprietà di Tony Khan, ha vinto insieme al ...Uniti sono stati anche IWGP Tag Team Champions e due volte 6 - man Tag Team Never con Toru Yano in,...La sfida titolata è già stata sancita: Mercedes Moné e Kairi si affronteranno aBattle inValley , in programma il 18 febbraio a San Jose, California. A sostenere l'ex Sasha Banks per la sua ...

Dopo Wrestle Kingdom c'è sempre un nuovo inizio nella New Japan Pro Wrestling e anche quest'anno si sono tenuti tre show a tema The New Beginning nella prima metà di Febbraio. Nelle due serate di Sapp ...