Nicolas Maupas | da “Mare fuori” al sogno da regista | «Voglio volare» L’intervista di Amica

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’attoreè nato a Milano nel 1999, da madre siciliana (giornalista) e da padre francese (grafico). Dopo serie tv e film di successo come “Sotto il sole di Amalfi” e “Odio il Natale” (entrambi su Netflix), è in tv con la terza stagione di “Mare fuori”. E si racconta in questa intervista (foto Davide Musto) Le (belle) sorprese, si sa, arrivano talvolta in maniera inaspettata. E, 24 anni, è una di queste. È una continua scoperta, in cui si alternano istinto e maturità. Nella nostra intervista, riesce a toccare tante corde, molte esperienze, nelle quali trova «sempre il modo per tagliare il traguardo», dice. Attore trasversale, diviso tra serie tv e film, come Sotto il sole di Amalfi e Odio il Natale (entrambi su Netflix), torna in Mare fuori, con la terza stagione, nel ruolo di Filippo ...