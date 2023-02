(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Trasformarsi da Grande Aggressore a Grande Assediato. È l'espediente politico-retorico cui Vladimirha fatto ricorso, parlando alla Duma riunita e a tutta la Russia, ad un anno dall'invasione in Ucraina. Quasi due ore di, una lunga mozione ideologica a sostegno dell'offensiva mossa contro Kiev. Una prolusione, quella del Presidente russo, che è parsa rivolgersi più alle opinioni pubbliche che ai governi. Opinioni pubbliche, sì al plurale. Interna, certamente, ma anche dei Paesi occidentali. A quest'ultime, infatti, sembra rivolgersi quando, nella fase finale del, annuncia la sospensione, da parte della Russia, della partecipazione al trattato New Start sulle armi nucleari: «Non usciamo dall'accordo, ma sospendiamo temporaneamente la nostra partecipazione», ha detto. Poi, a sera, il ministero degli Esteri russo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : 'Nelle minacce di Putin...' Cosa svela sulla guerra il discorso dello Zar @pietrodeleo #22febbraio… - Andrea_R_Modena : @petronillarusso @maurobiani @repubblica D’accordissimo! Dobbiamo far sciogliere questi collettivi che nelle scuole… - nicosca8 : @CottarelliCPI Mi si è rinc. pure lei? Ma veramente ce la facciamo nelle braghe x le minacce di Putler? Veramente?… - Bitchby34793686 : Ma siete troppo intelligenti, la lamborghini si starà cagando nelle mutande per queste “minacce” fatte da chi poi ?… - SerGioBiag : @MarcoFattorini Ricordiamo anche i troll sui social , i segreti militari Nato rubati , le interferenze nelle elezio… -

Nonostante questo " ha aggiunto " resta ancora una delle più graviper la vita delle donne".del colon retto è il terzo tumore più frequentemente diagnosticato negli uomini e il secondo...Per quanto possano essere diversi nell'intreccio eambientazioni, i romanzi rosa non possono ... in alcuni casi, cresce in modo direttamente proporzionale al rischio e alleche incombono ...

Calcio & razzismo: 121 episodi di minacce ai giocatori nel 2022, gli stranieri i più bersagliati - Luce Luce

"Troppe minacce, abbiamo dovuto lasciare la redazione londinese di Iran International. Ma non ci fermeremo" L'HuffPost

Mafia, estorsione, incendio, violenza privata e minacce: 9 arresti ... AndriaLive

La Cassazione annulla la condanna di Bugaro e Spacca Nel mirino ... il Resto del Carlino

Le lettere anonime e le minacce: a Pisa l'assessora Poli avrà la scorta Il Tirreno

Alcuni passeggeri della metro A, a Roma, hanno sorpreso e bloccato un borseggiatore in azione su uno dei treni della linea, costringendolo fra urla, parolacce e minacce, a scendere nella stazione Numi ...CronacaBlitz a Spazio 20092 Cinque famiglie fuori da via Cremona Scatta la fiaccolata di protesta Sgombero nell’ex capannone occupato. Ma il problema degli alloggi a Cinisello rimane sul tavolo. In ...