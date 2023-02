Nel Regno Unito verdure razionate e scaffali semivuoti in alcuni supermercati (ma questa volta non c'entra la Brexit) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) questa volta introvabili sono i pomodori e altre verdure che in questa stagione vengono tradizionalmente importate dal Nord Africa o dall'estremo sud dell'Europa. Una carenza che ha costretto due ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023)introvabili sono i pomodori e altreche instagione vengono tradizionalmente importate dal Nord Africa o dall'estremo sud dell'Europa. Una carenza che ha costretto due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Settimana di 4 giorni: la Cisl chiede di provarla anche in Italia (dopo il successo nel Regno Unito) - repubblica : La Brexit ora fa paura, nel Regno Unito razionamenti al supermercato e scaffali vuoti: scarseggiano frutta e verdur… - WRicciardi : la povertà alimentare infantile nel Regno Unito, sembra di tornare ai tempi di Dickens - loquens35 : Cristo stesso dice: 'Chi non 'rinasce' d'acqua e di Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio'. Qui ci si può… - ClaudioDalBian1 : @DAVIDPARENZO @GiorgiaMeloni 'Parenzo apprezza Meloni.' è un segno inequivocabile, se prima avevo qualche riserva o… -