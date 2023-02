«Nel calcio c’è ancora troppa vergogna per i problemi di salute mentale» (Le Parisien) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le Parisien affronta il tema della salute mentale nel mondo del calcio. La barriera della vergogna nel vivere un momento di disagio psicologico, tra i calciatori è ancora tenace. Lo prova il percorso dello sportello di ascolto psicologico, che nel calcio francese è presente da dieci anni, ma ancora non trova un pubblico adeguato. E’ un servizio offerto dal sindacato dei calciatori professionisti, una forma di assistenza telefonica che garantisce l’anonimato a chi vi si rivolge. Ogni giovedì, dalle 13 alle 16, uno psicologo di base a Bordeaux è pronto all’altro capo della linea per “ascoltare e accompagnare verso soluzioni adatte“. Il direttore generale del sindacato dei calciatori professionisti francesi, Philippe Lafon, dichiara: «Riceviamo circa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Leaffronta il tema dellanel mondo del. La barriera dellanel vivere un momento di disagio psicologico, tra i calciatori ètenace. Lo prova il percorso dello sportello di ascolto psicologico, che nelfrancese è presente da dieci anni, manon trova un pubblico adeguato. E’ un servizio offerto dal sindacato dei calciatori professionisti, una forma di assistenza telefonica che garantisce l’anonimato a chi vi si rivolge. Ogni giovedì, dalle 13 alle 16, uno psicologo di base a Bordeaux è pronto all’altro capo della linea per “ascoltare e accompagnare verso soluzioni adatte“. Il direttore generale del sindacato dei calciatori professionisti francesi, Philippe Lafon, dichiara: «Riceviamo circa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Tifosi del #Liverpool contro l'#UEFA nel pre-partita del match di #ChampionsLeague contro il #RealMadrid. Fischiato… - sportface2016 : Rissa furibonda tra tifosi del #Napoli nel settore ospiti a Francoforte. I testimoni: 'Causata da alcuni entrati se… - gippu1 : È un giorno storico per il calcio mondiale: il giorno in cui un calciatore di alto livello - Jakub Jankto, 27 anni,… - Scomunicando : CALCIO – Lnd Sicilia: “La Sicilia prima in Italia come numero di tesserati nel post covid” - Almise535590 : RT @_D_Berenice: @_Abissale_ @Alex_Djdigio Chi la pensa così è ignorante. Nel senso che ignora. Ignora che l'orientamento sessuale non è un… -