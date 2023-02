Nasconde 13 chili di hashish nella borsa della spesa: preso 38enne di Brembate di Sopra (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Polizia di Stato. Incensurato è stato scoperto durante un controllo di routine della Squadra Mobile: panetti e cilindri trovati in una borsa della spesa nascosta nell’auto. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Polizia di Stato. Incensurato è stato scoperto durante un controllo di routineSquadra Mobile: panetti e cilindri trovati in unanascosta nell’auto.

