Napoli | Zielinski | “Penso che passeremo il turno | ci prenderemo molte soddisfazioni”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Piotrha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della vittoria sul campo dell’Eintracht Francoforte. “Abbiamo fatto il nostro gioco, loro poi ci hanno concesso praterie. Nei primi 20 minuti non è stato semplice, ma poi siamo usciti alla distanza e abbiamo dominato”. Il centrocampista polacco ha poi continuato: “I rigori si possono sbagliare, ma al di là di questo avremmo potuto fare altri 2 o 3 gol chiudendo il discorso qualificazione. Sono convinto checomunque il. Con Spalletti stiamo facendo cose eccezionali e credo potremo prenderci qualche soddisfazione in più rispetto al passato”. SportFace.

Spalletti 8 : che! Domina anche in Europa, a Francoforte mostrando tutta la bellezza del ... Passata la sfuriata dei tedeschi, comunque, e Anguissa riprendono campo e riportano il in avanti. Prima Oshimen fugge via in contropiede senza riuscire a concludere, poi l'Eintracht ...

