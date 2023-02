Napoli, Spalletti su Lozano: “Abbiamo ritrovato la garra del Chucky” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’attaccante azzurro Hirving Lozano è stato premiato come MVP del match fra Eintracht Francoforte-Napoli grazie ad una prestazione super, condita anche dall’assist per il primo gol di Victor Osimhen. La gara del messicano è piaciuta e non poco anche a Luciano Spalletti che ha speso parole al miele in conferenza stampa: “Ha fatto quegli strappi che solo lui sa fare, è il marchio di fabbrica, questa vampata, ucciderti sulla velocità e non farti recuperare un metro. Ha fatto molto bene. Sulle scelte, qualche volta, c’è la possibilità di fare cose differenti, perché è arrivato due o tre volte sul fondo facendo la cosa giusta, in altre occasioni ha sbagliato. Qualche cosa si può anche interpretare anche così, ha tirato forte ma troppo centrale. Grandissima partita anche lui, Abbiamo ritrovato la ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’attaccante azzurro Hirvingè stato premiato come MVP del match fra Eintracht Francoforte-grazie ad una prestazione super, condita anche dall’assist per il primo gol di Victor Osimhen. La gara del messicano è piaciuta e non poco anche a Lucianoche ha speso parole al miele in conferenza stampa: “Ha fatto quegli strappi che solo lui sa fare, è il marchio di fabbrica, questa vampata, ucciderti sulla velocità e non farti recuperare un metro. Ha fatto molto bene. Sulle scelte, qualche volta, c’è la possibilità di fare cose differenti, perché è arrivato due o tre volte sul fondo facendo la cosa giusta, in altre occasioni ha sbagliato. Qualche cosa si può anche interpretare anche così, ha tirato forte ma troppo centrale. Grandissima partita anche lui,la ...

