Napoli | Spalletti | Molta calma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - anperillo : Aurelio #DeLaurentiis prima della press conference: “#Spalletti è un maestro ad allenare. Il Napoli è la squadra pi… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, Zielinski: 'Grande partita, con Spalletti stiamo facendo cose eccezionali' - FacuGaray38 : RT @AtaqueFutbolero: Con ustedes, el Napoli de Spalletti… ?????? -

: "Giocato con determinazione" .: "Hanno giocato all'italiana" .: "Qualificazione Al 50 percento" .: "Giocato con ...LA PARTITA MINUTO PER MINUTO E I COMMENTI L'esultanza delLa banda di Lucianoè vicina, vicinissima a un traguardo difficile da pronosticare in estate. Al Frankfurt Stadion di ...

Cassano: 'Napoli stratosferico. Lezione di Spalletti agli italiani presuntuosi' AreaNapoli.it

Napoli mostruoso, non solo la vittoria: arriva la notizia più bella per Spalletti AreaNapoli.it

Napoli, la frase di Osimhen a Spalletti dopo la sostituzione: ecco cosa ha detto Corriere dello Sport

Momblano: «De Laurentiis sta vendendo il Napoli a 800 milioni. Spalletti lascerà a fine anno» - ilNapolista IlNapolista

Un Napoli che domina anche in Europa. Grande partita per gli uomini di Luciano Spalletti nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023. La formazione campana ha sconfitto in Germania 2-0 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:00 La DIRETTA LIVE di Eintracht Francoforte-Napoli termina qui! Grazie mille a tutti per averci seguito, buonanotte ai lettori di OA Sport! 22:59 C’è poco ...