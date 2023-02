Napoli, Spalletti: "La presunzione diventa un nemico..." (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Mediaset, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli: "La prestazione mi soddisfa molto. Perché fin dalla partenza abbiamo giocato con personalità, portando la partita dovevo volevamo portarla e gestendola bene. Non c'è da dire niente. Abbiamo fatto una grande partita. Avevamo la possibilità di fare probabilmente un gol in più, che poteva farci comodo. Ma va bene anche così. La squadra, nel tentare di fare il terzo gol, non doveva assolutamente perdere equilibrio. E ha ragionato da squadra matura. Per cui gli si fanno i complimenti". Percentuali qualificazione? "Per me sempre 50 e 50. C'è da giocare una partita. E basta un episodio per condizionarla. Serve il massimo dell'umiltà. La presunzione diventa un nemico" Stasera ce lo fa un sorriso? "Io faccio quello che volete voi, quando vi pare. Può ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) A Mediaset, Luciano, allenatore del: "La prestazione mi soddisfa molto. Perché fin dalla partenza abbiamo giocato con personalità, portando la partita dovevo volevamo portarla e gestendola bene. Non c'è da dire niente. Abbiamo fatto una grande partita. Avevamo la possibilità di fare probabilmente un gol in più, che poteva farci comodo. Ma va bene anche così. La squadra, nel tentare di fare il terzo gol, non doveva assolutamente perdere equilibrio. E ha ragionato da squadra matura. Per cui gli si fanno i complimenti". Percentuali qualificazione? "Per me sempre 50 e 50. C'è da giocare una partita. E basta un episodio per condizionarla. Serve il massimo dell'umiltà. Laun" Stasera ce lo fa un sorriso? "Io faccio quello che volete voi, quando vi pare. Può ...

