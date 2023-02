Napoli, Spalletti: ‘All’italiana ci hanno giocato loro. Serve cazzimma, l’anno scorso…’ | Champions League (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 00:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il Napoli vince, è 0-2 in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Sorride Luciano Spalletti al termine del match che parla ai microfoni di Sky Sport riguardo il match da poco terminato: LA PARTITA – “La squadra ha iniziato con personalità fin dai primi minuti, ha fatto quello che doveva fare da un punto di vista di ricerca prendendo la partita in mano”. PASSAGGIO DEL TURNO – “Ci vuole calma, molta calma. C’è da giocare un’altra partita e vincere la prossima. Il maggior nemico è la presunzione quando credi di avere dei vantaggi, Quando non la gestisci bene a livello mentale viene fuori l’episodio. Abbiamo dimostrato di poterci stare e di poter passare il turno ma va comunque passato”. OSIMHEN – “Osimhen voleva giocare ancora. C’erano ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 febbraio 2023) 2023-02-22 00:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ilvince, è 0-2 in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Sorride Lucianoal termine del match che parla ai microfoni di Sky Sport riguardo il match da poco terminato: LA PARTITA – “La squadra ha iniziato con personalità fin dai primi minuti, ha fatto quello che doveva fare da un punto di vista di ricerca prendendo la partita in mano”. PASSAGGIO DEL TURNO – “Ci vuole calma, molta calma. C’è da giocare un’altra partita e vincere la prossima. Il maggior nemico è la presunzione quando credi di avere dei vantaggi, Quando non la gestisci bene a livello mentale viene fuori l’episodio. Abbiamo dimostrato di poterci stare e di poter passare il turno ma va comunque passato”. OSIMHEN – “Osimhen voleva giocare ancora. C’erano ...

