Napoli, Simeone: “Ricordo la Champions vinta del Milan nel 2007” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato della Champions League ricordando anche una vittoria del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Giovanni, attaccante del, ha parlato dellaLeague ricordando anche una vittoria del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... r_palumbo : In una GRANDE PARTITA, una cosa GRANDE è la corsa in difesa di #Simeone a 5' dalla fine a coprire Di Lorenzo sganci… - PianetaMilan : #Napoli, #Simeone: 'Ricordo la #ChampionsLeague vinta del #Milan nel 2007' #SempreMilan - Valenti88688688 : @LucaMarelli72 Si dai osanniamo il Napoli che è giusto e se lo merita ma l' Eintracht non è il Bayern e nemmeno… - RDRTexano78 : @elenaspada4 @antocheeks96 Non raccontiamoci tarantelle il gioco del Napoli è organizzato perfettamente e i giocato… - alextua72 : @pap1pap @impusino E dimentichi raspadori e Simeone. La differenza è che a Napoli non fanno triennali da 5 milioni… -