Napoli | senti Moratti | “Sono una delle squadre candidate a vincere la Champions”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) La gara d’andata degli ottavi di finale diLeague, andata in scena nella scorsa serata tra Eintracht Francoforte e, non ha sicuramente offerto nuovi spunti di cui tener conto, con la formazione partenopea che stenta a cambiare registro, un registro che dal 13 di agosto sinora, presenta solo ed esclusivamente valutazioni positive e statistiche da top club. La vittoria ottenuta dagli uomini di Luciano Spalletti sul campo del Deutsche Bank Park, è l’ennesima dimostrazione dello spaventoso predominio azzurro, anche in campo europeo. Leggi anche:, Marchetti: “Eintracht? La stagione degli azzurri è una grande bellezza” Le parole diProprio in riferimento alla magica notte vissuta in seguito alla vittoria ottenuta dalsul campo dell’Eintrach Francoforte, ...