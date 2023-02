Napoli, scoperto giro di prostituzione gestito da due sorelle: sei arresti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un vero e proprio giro di prostituzione con base operativa nel quartiere “Vasto” di Napoli. Due donne di nazionalità cinese gestivano un business a luci rosse che si diramava dal capoluogo in tutta la Campania, fino al beneventano. E’ quanto portato alla luce dalla Procura di Benevento, che ha emesso una ordinanza applicativa di misura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un vero e propriodicon base operativa nel quartiere “Vasto” di. Due donne di nazionalità cinese gestivano un business a luci rosse che si diramava dal capoluogo in tutta la Campania, fino al beneventano. E’ quanto portato alla luce dalla Procura di Benevento, che ha emesso una ordinanza applicativa di misura L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FNSBlog : Non so se ci sono anche qui su Twitter, ma da un po' ho scoperto su youtube una famiglia che fa le live reaction al… - mongiaka_96 : Al 93º, #Napoli un po' scoperto, si sta per aprire un 2 vs 2 con l'Eintracht che attacca. Pochissimi attimi dopo, 3… - SportdelSud : ???? Federico Pastorello, agente di Tommaso Baldanzi, è uscito allo scoperto sulla corte del Napoli per il gioiellin… - IavaroneToni : Agente Baldanzi allo scoperto: “Il Napoli lo segue” - Maldinismovero2 : @GoalItalia in Italia i più onesti lo dicevano gli sfinteristi poi abbiamo scoperto il doping di Herrera il dossier… -