Napoli | Schwoch | “Gli azzurri possono giocarsela con tutti | con l’Empoli non ci saranno problemi”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso della programmazione di Vikonos Web Radio/Tv, è intervenuto l’ex attaccante degliStefan, il quale ha parlato delle ultime prestazioni del: “Anche a Francoforte è stato un grande, che ormai non ci si sorprende più, è dall’inizio della stagione che lo stiamo dicendo e i risultati sono evidenti. Anguissa ha tutto: in mezzo al campo ha fisicità, tecnica, senso tattico, il centrocampo degliè formidabile”.: “Bisogna rendere definitivo il passaggio del turno” StefanL’ex numero nove delha continuato le sue dichiarazioni sugli: “Ora pensiamo a portare la qualificazione a casa, bisogna rendere definitivo il passaggio del turno: ormai ...

Stefanè intervenuto a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le dichiarazioni: "Anche a Francoforte è stato un grande, che ormai non ci si sorprende più, è dall'inizio della stagione ...

"Anguissa Ha tutto, in mezzo al campo ha fisicità, tecnica, senso tattico, il centrocampo del Napoli è formidabile".Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, si è espresso sul Napoli in diretta su Vikonos Web Radio.