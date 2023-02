Napoli, Rummenigge: “Mi piacciono gli azzurri, e mi piace Osimhen, ma al Bayern non l’ho mai trattato” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato anche del Napoli, commentando le voci che vorrebbero un interesse dei bavaresi per l’attaccante azzurro Victor Osimhen: “Mi piace il Napoli, mi piace Osimhen e mi piace anche l’allenatore. l’ho incontrato il giorno del matrimonio di mia figlia, festa al castello di Giffoni e Spalletti aveva casa da quelle parti, quindi casualmente ci trovammo. Bevemmo un espresso e parlammo di calcio. Si nota la sua mano nel Napoli. Osimhen? Fino a quando ci sono stato io, non l’abbiamo mai trattato. E quando se ne è andato Lewandowski la scorsa estate il ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’ex amministratore delegato delMonaco Karl-Heinz, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato anche del, commentando le voci che vorrebbero un interesse dei bavaresi per l’attaccante azzurro Victor: “Miil, mie mianche l’allenatore.incontrato il giorno del matrimonio di mia figlia, festa al castello di Giffoni e Spalletti aveva casa da quelle parti, quindi casualmente ci trovammo. Bevemmo un espresso e parlammo di calcio. Si nota la sua mano nel? Fino a quando ci sono stato io, non l’abbiamo mai. E quando se ne è andato Lewandowski la scorsa estate il ...

