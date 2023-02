Napoli Rock Show a Francoforte: Lozano col turbo alla Jerry Lee Lewis (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Napoli Rock Show a Francoforte: Hirving Lozano mette il turbo alla Jerry Lee Lewis Quando una band Rock riempie tutti i Palazzetti d’Italia, la prova del 9 è la risposta del pubblico europeo che ne deve certificare il valore anche al di là delle Alpi. Il Rock Show del Napoli non cala di una virgola e riscuote consensi nel Belpaese così come nell’Europa dei grandi. Già tra settembre e novembre ci sono state le avvisaglie con un Napoli, all’epoca in costruzione d’ambizioni, che sbaragliò Liverpool, Ajax e Rangers Glasgow. Ma capita sempre che il primo mini tour vada bene, il problema è confermarsi ed il Napoli lo ha fatto con un concerto ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023): Hirvingmette ilLeeQuando una bandriempie tutti i Palazzetti d’Italia, la prova del 9 è la risposta del pubblico europeo che ne deve certificare il valore anche al di là delle Alpi. Ildelnon cala di una virgola e riscuote consensi nel Belpaese così come nell’Europa dei grandi. Già tra settembre e novembre ci sono state le avvisaglie con un, all’epoca in costruzione d’ambizioni, che sbaragliò Liverpool, Ajax e Rangers Glasgow. Ma capita sempre che il primo mini tour vada bene, il problema è confermarsi ed illo ha fatto con un concerto ...

