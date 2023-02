Napoli | Pavarese | “Gli azzurri sono una famiglia grazie all’allenatore e a Giuntoli”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Martedì 21 febbraio siaffrontate, nella sfida valida per la gara di andata degli ottavi di Champions League,e Eintracht Francoforte. Sulla partita si è soffermato il dirigente sportivo Giginel corso di Febbre a 90, disponibile su Vikonos Web Radio/TV: “Ieririuscito a cenare serenamente, senza tensione, di solito questo non mi accade mai. Tuttavia,al rendimento che la squadra di Spalletti sta avendo in campionato e nella competizione europea, ilmi sta dando sensazioni positivissime. Difatti, ho cominciato a sognare qualcosa di impensabile già dalla partita d’andata col Liverpool.: “Il futuro appartiene a coloro che credono nei sogni” Esultanza Osimhen, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Pavarese: “Champions League? La finale di Istanbul sarà tra Napoli e Benfica” - psnapoli : Gigi Pavarese ha analizzato il percorso del #Napoli di #Spalletti in #ChampionsLeague dopo la vittoria con l'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Pavarese: 'Champions League? La finale di Istanbul sarà tra Napoli e Benfica' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Pavarese: 'Champions League? La finale di Istanbul sarà tra Napoli e Benfica' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Pavarese: 'Champions League? La finale di Istanbul sarà tra Napoli e Benfica' -

Il dirigente sportivo Gigiè intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le loro dichiarazioni: "Confesso ... Ma per come si sta comportando in campionato e in Champions, il...Gigiè intervenuto a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le loro dichiarazioni: "... Ma per come si sta comportando in campionato e in Champions, ilmi dà queste sensazioni ...

Pavarese si sbilancia: “Il Napoli andrà in finale e prenderà il Benfica” MondoNapoli

Pavarese: “Il Napoli arriverà in finale di Champions, vi dico chi sfiderà” napolipiu.com

Pavarese: “Napoli in finale di Champions, sono certo! Vi dico chi affronterà” MondoNapoli

Pavarese PianetAzzurro

Pavarese: Sono convinto che il Napoli arriverà in finale di Champions Virgilio

Stefan Schwoch e Gigi Pavarese sono intervenuti a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le loro dichiarazioni Schwoch: “Anche a Francoforte è stato un grande Napoli, che ormai non ci si sorprende ...L'ex direttore sportivo del Napoli Pavarese vede gli azzurri in finale ad Istanbul con un'avversaria già incontrata nelle stagioni europee passate.