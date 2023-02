Napoli, parla il presidente De Laurentiis: “Questa squadra non è del singolo ma è un meraviglioso gruppo” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al termine della gara di Champions League fra Francoforte e Napoli, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha rilasciate alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente messicana TNT: “Avevo previsto una grandissima stagione, quando hai da troppo tempo gli stessi calciatori, quelli anche se sono bravissimi diventano un po’ demotivati, invece i nuovi che abbiamo individuato con una grande ricerca di scouting, si sono dimostrati subito affidabili. Abbiamo trovato Osimhen e gli abbiamo affiancato Kim, Kvaratskhelia e Anguissa, credo che questo Napoli potrà dire la sua per tanto tempo. Questa squadra non è del singolo, o di due-tre singoli, ma è un Napoli del gruppo. In fondo sono 14 anni che giochiamo in Europa, forse l’unica ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al termine della gara di Champions League fra Francoforte e, ilazzurro Aurelio Deha rilasciate alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente messicana TNT: “Avevo previsto una grandissima stagione, quando hai da troppo tempo gli stessi calciatori, quelli anche se sono bravissimi diventano un po’ demotivati, invece i nuovi che abbiamo individuato con una grande ricerca di scouting, si sono dimostrati subito affidabili. Abbiamo trovato Osimhen e gli abbiamo affiancato Kim, Kvaratskhelia e Anguissa, credo che questopotrà dire la sua per tanto tempo.non è del, o di due-tre singoli, ma è undel. In fondo sono 14 anni che giochiamo in Europa, forse l’unica ...

