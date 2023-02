Napoli, Osimhen: “Voglio vincere con questa squadra, sono concentrato solo sul Napoli” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al termine della partita contro l’Eintracht Francoforte, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, autore del gol che ha sbloccato la gara, ha parlato ai microfoni di ESPN: “Se vinco il titolo di capocannoniere mi va bene, ma mi interesserà vincere trofei con questa squadra. Quando fai bene è normale che i club migliori ti guardino, attrarre il loro interesse mi trasmette la motivazione per fare di più per me e per la mia squadra. sono concentrato solo sul Napoli, loro hanno l’ultima parola. Alla fine dell’anno vedremo cosa accadrà, ma non dipende da me. Spetta alla società. Vogliamo solo provare a ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Al termine della partita contro l’Eintracht Francoforte, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’attaccante delVictor, autore del gol che ha sbloccato la gara, ha parlato ai microfoni di ESPN: “Se vinco il titolo di capocannoniere mi va bene, ma mi interesseràtrofei con. Quando fai bene è normale che i club migliori ti guardino, attrarre il loro interesse mi trasmette la motivazione per fare di più per me e per la miasul, loro hanno l’ultima parola. Alla fine dell’anno vedremo cosa accadrà, ma non dipende da me. Spetta alla società. Vogliamoprovare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Hanno infiltrati ultras in ogni organo e “giustizia” sportiva, non pagano lo stadio da sempre, gli unici insieme al… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - OptaPaolo : 6 - Victor Osimhen ha segnato nelle sue ultime sei partite, striscia record da quando veste la maglia del Napoli. V… - tafkapr : @Torrenapoli1 Questo sarà il Napoli di Spalletti o di Kvara - Osimhen? - InNomeDellaJ : RT @ma3k03k: Luigi #Liguori ha rilasciato da un bel pò questa intervista in riferimento all'affaire #Osimhen. Un bel #thread per ricordare… -