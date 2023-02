Napoli, Osimhen sempre più leader: bel gesto nei confronti di Kvaratskhelia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Victor Osimhen è sempre più leader di questo Napoli. L’attaccante azzurro, ieri sera nel match di Champions League contro il Francoforte, non ci ha pensato due volte ad andare a consolare il suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia subito dopo il calcio di rigore fallito proprio dal georgiano sullo 0-0. Il nigeriano che tra l’altro si era procurato il penalty furbamente, è andato subito a rincuorare il partner d’attacco, comportandosi da vero leader della squadra. Leggi anche: Eintracht Francoforte-Napoli 0-2: gli azzurri dominano anche in Champions League Napoli, ecco il bel gesto di Osimhen Victor Osimhen si è avvicinato a Kvicha Kvaratskhelia, sussurrandogli qualcosa ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Victorpiùdi questo. L’attaccante azzurro, ieri sera nel match di Champions League contro il Francoforte, non ci ha pensato due volte ad andare a consolare il suo compagno di squadra Khvichasubito dopo il calcio di rigore fallito proprio dal georgiano sullo 0-0. Il nigeriano che tra l’altro si era procurato il penalty furbamente, è andato subito a rincuorare il partner d’attacco, comportandosi da verodella squadra. Leggi anche: Eintracht Francoforte-0-2: gli azzurri dominano anche in Champions League, ecco il beldiVictorsi è avvicinato a Kvicha, sussurrandogli qualcosa ...

