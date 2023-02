Napoli, Osimhen: «A fine stagione vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Sta alla società decidere» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a ESPN al termine della partita di ieri vinta in trasferta contro l’Eintracht Francoforte Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato a ESPN. FUTURO – «Quando fai così bene i migliori club di tutto il mondo stanno a guardare, soprattutto nei primi cinque campionati. E riuscire ad attirare l’interesse di questi top club dimostra che stai andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora di più per me stesso e per la mia squadra. Ma io sono concentrato sul Napoli in questo momento e loro hanno l’ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e trofei. A fine stagione vedremo cosa succederà, ma non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Victor, attaccante del, ha parlato a ESPN al termine della partita di ieri vinta in trasferta contro l’Eintracht Francoforte Victor, attaccante del, ha parlato a ESPN. FUTURO – «Quando fai così bene i migliori club di tutto il mondo stanno a guardare, soprattutto nei primi cinque campionati. E riuscire ad attirare l’interesse di questi top club dimostra che stai andandogrande e mi dà la motivazione per fare ancora di più per me stesso e per la mia squadra. Ma io sono concentrato sulin questo momento e loro hanno l’ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e trofei. A, ma non ...

