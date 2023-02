“Napoli orgoglio del calcio italiano” Arriva il complimento più bello (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Napoli orgoglio del calcio italiano, Alessandro Barbano esalta gli uomini di Spalletti. Dal Corriere dello Sport il complimento più bello. Il Napoli è protagonista di una vittoria fantastica in Champions League, e la città ne è orgogliosa. Gli azzurri di Spalletti hanno regalato ai napoletani una felicità doppia: vincere in Champions è bello, ma vincere dove ti hanno chiamato per giorni “terrone” è meraviglioso! Prima della partita, c’era stata paura e incertezza riguardo all’esito del match, ma Osimhen e compagni hanno ricordato a tutti la forza del Napoli la. Questa vittoria è una grande soddisfazione per la città e per il calcio italiano, e dimostra che il Napoli è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023)del, Alessandro Barbano esalta gli uomini di Spalletti. Dal Corriere dello Sport ilpiù. Ilè protagonista di una vittoria fantastica in Champions League, e la città ne èsa. Gli azzurri di Spalletti hanno regalato ai napoletani una felicità doppia: vincere in Champions è, ma vincere dove ti hanno chiamato per giorni “terrone” è meraviglioso! Prima della partita, c’era stata paura e incertezza riguardo all’esito del match, ma Osimhen e compagni hanno ricordato a tutti la forza della. Questa vittoria è una grande soddisfazione per la città e per il, e dimostra che ilè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : 'Napoli orgoglio del calcio italiano' Arriva il complimento più bello #Champions #Corrieredellosport #napoli… - alsecondoblu : @luckiestloser @smxworld @AlbertMotta82 Aggiungo l’ultima cosa poi chiudo. Tutti che parlano di napoli orgoglio ita… - PaolaDimarzio : RT @angelo_forgione: Dai tempi del Milan di Sacchi un'italiana non dominava in Europa in modo così autoritario. E quella che il #Napoli ha… - RaffrubRaffaele : RT @angelo_forgione: Dai tempi del Milan di Sacchi un'italiana non dominava in Europa in modo così autoritario. E quella che il #Napoli ha… - LucaMastak97 : RT @angelo_forgione: Dai tempi del Milan di Sacchi un'italiana non dominava in Europa in modo così autoritario. E quella che il #Napoli ha… -