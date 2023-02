Napoli, nuovo riconoscimento per Spalletti: il toscano vince il premio Bearzot (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli sta vivendo uno dei suoi momenti di più positivi, dunque, non stupisce che i membri dell’équipe azzurro siano premiati per il proprio rendimento. Tra gli artefici del successo della squadra campana c’è sicuramente Luciano Spalletti che, come riporta Ansa, dopo essere stato nominato per la seconda volta dall’inizio della stagione Coach of the Month è stato scelto per il premio Nazionale Enzo Bearzot, riconoscimento promosso dall’Unione Sportiva ACLI in collaborazione con la Figc. L’annuncio della decisione è avvenuto nella sede della Federcalcio a Roma: “Il mister unisce il bel gioco alle vittorie. Doti, queste, che lo accumunano ad Enzo Bearzot, come anche l’attitudine all’insegnamento in campo e fuori”. Il tecnico toscano riceverà il premio ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilsta vivendo uno dei suoi momenti di più positivi, dunque, non stupisce che i membri dell’équipe azzurro siano premiati per il proprio rendimento. Tra gli artefici del successo della squadra campana c’è sicuramente Lucianoche, come riporta Ansa, dopo essere stato nominato per la seconda volta dall’inizio della stagione Coach of the Month è stato scelto per ilNazionale Enzopromosso dall’Unione Sportiva ACLI in collaborazione con la Figc. L’annuncio della decisione è avvenuto nella sede della Federcalcio a Roma: “Il mister unisce il bel gioco alle vittorie. Doti, queste, che lo accumunano ad Enzo, come anche l’attitudine all’insegnamento in campo e fuori”. Il tecnicoriceverà il...

