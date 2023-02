Napoli, Mpasinkatu esalta Anguissa: “È arrivato come un pacco regalo” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso della trasmissione radiofonica di Si Gonfia la Rete, in onda sulle frequenze di Radio Crc, è intervenuto Malu Mpasinkatu. Il direttore sportivo e opinionista del calcio africano si è soffermato sul Napoli ed ha esaltato le qualità di Frank Anguissa: “La squadra azzurra sta riscontrando molte simpatie. Anguissa è arrivato quasi come un pacco regalo, al Fulham non era riuscito ad esprimersi e per questo si pensava fosse solo un rincalzo, ma ha dimostrato di essere un protagonista”. Napoli, Malu Mpasinkatu: “Anguissa si è rivelato uno dei miglior centrocampisti in Champions League” Zambo Anguissa Malu Mpasinkatu ha poi aggiunto in merito al ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nel corso della trasmissione radiofonica di Si Gonfia la Rete, in onda sulle frequenze di Radio Crc, è intervenuto Malu. Il direttore sportivo e opinionista del calcio africano si è soffermato suled hato le qualità di Frank: “La squadra azzurra sta riscontrando molte simpatie.è arrivato quasiun, al Fulham non era riuscito ad esprimersi e per questo si pensava fosse solo un rincalzo, ma ha dimostrato di essere un protagonista”., Malu: “si è rivelato uno dei miglior centrocampisti in Champions League” ZamboMaluha poi aggiunto in merito al ...

