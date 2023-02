Napoli, Meret: «Non abbiamo ancora fatto niente» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Alex Meret, portiere del Napoli, dopo la vittoria contro l’Eintracht Francoforte in Champions Alex Meret ha parlato in mixed zone dopo la vittoria del Napoli sul campo del Francoforte. PAROLE – «Finale di Champions diventa un obiettivo? Dobbiamo pensare partita per partita come abbiamo sempre fatto, quest’anno ci sta portando grandi frutti. Oggi è stata un bella prestazione. E’ stata una bella vittoria su un campo difficile ma ancora non abbiamo fatto niente, perché ci aspetta il ritorno dove non dobbiamo abbassare la guardia. In questa stagione stiamo dimostrando grande solidità e concretezza. C’è determinazione da parte di tutti. Ci piace proporre gioco ed avere possesso palla, dobbiamo continuare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Alex, portiere del, dopo la vittoria contro l’Eintracht Francoforte in Champions Alexha parlato in mixed zone dopo la vittoria delsul campo del Francoforte. PAROLE – «Finale di Champions diventa un obiettivo? Dobbiamo pensare partita per partita comesempre, quest’anno ci sta portando grandi frutti. Oggi è stata un bella prestazione. E’ stata una bella vittoria su un campo difficile manon, perché ci aspetta il ritorno dove non dobbiamo abbassare la guardia. In questa stagione stiamo dimostrando grande solidità e concretezza. C’è determinazione da parte di tutti. Ci piace proporre gioco ed avere possesso palla, dobbiamo continuare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Napoli, Meret: «Non abbiamo ancora fatto niente» #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Calcio News 24 - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Orsi a - MatteoMora0 : @triglione72 Hai una leggera ossessione nei confronti di Szczesny che non è Buffon (come tutti, guarda le partite d… - FrenckCoppola : @andrea_gape Io aggiungerei un Kim sorprendente, un Lobotka cresciuto sproporzionatamente, un Di Lorenzo vestito di… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Napoli, Meret: “Stiamo dimostrando concretezza, non molliamo un centimetro” -