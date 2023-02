Napoli, Meret: "Consapevoli che stiamo scrivendo la storia del club'' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Meret: "Bella vittoria ma non dobbiamo abbassare la guardia, i tifosi ci stanno spingendo davvero in modo incredibile" Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato in mixed zone ai media presenti dopo la vittoria degli azzurri contro l'Eintracht in Champions. Queste le sue parole: "La finale di Champions è un obiettivo concreto o utopia? Dobbiamo pensare partita dopo partita, solo così stiamo ottenendo risultati. -afferma Meret - Oggi abbiamo ottenuto una bella vittoria ma non abbiamo fatto niente, c'è il ritorno e non dobbiamo abbassare la guarda nonostante il vantaggio. Solo così si può portare a casa il risultato. Quali certezze abbiamo? In questa stagione stiamo dimostrando solidità, concretezza e applicazione. Ci piace proporre gioco e tenere palla, dobbiamo continuare a ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023): "Bella vittoria ma non dobbiamo abbassare la guardia, i tifosi ci stanno spingendo davvero in modo incredibile" Alex, portiere del, ha parlato in mixed zone ai media presenti dopo la vittoria degli azzurri contro l'Eintracht in Champions. Queste le sue parole: "La finale di Champions è un obiettivo concreto o utopia? Dobbiamo pensare partita dopo partita, solo cosìottenendo risultati. -afferma- Oggi abbiamo ottenuto una bella vittoria ma non abbiamo fatto niente, c'è il ritorno e non dobbiamo abbassare la guarda nonostante il vantaggio. Solo così si può portare a casa il risultato. Quali certezze abbiamo? In questa stagionedimostrando solidità, concretezza e applicazione. Ci piace proporre gioco e tenere palla, dobbiamo continuare a ...

