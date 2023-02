Napoli, marito e moglie muoiono lo stesso giorno dopo una vita insieme (Di mercoledì 22 febbraio 2023) marito e moglie morti nello stesso giorno, dopo una vita trascorsa insieme. È quanto accaduto a Napoli, dove negli scorsi giorni si sono spenti Giovanni Latteri, 78 anni, e la moglie, Maria Carrella, 70 anni. Il singolare caso è stato riportato da Il Mattino e da una pagina Facebook di annunci funebri. Il funerale della coppia, molto conosciuta nel quartiere Pianura, è stato celebrato stamattina nella parrocchia Santa Famiglia di Nazareth. Leggi su tpi (Di mercoledì 22 febbraio 2023)morti nellounatrascorsa. È quanto accaduto a, dove negli scorsi giorni si sono spenti Giovanni Latteri, 78 anni, e la, Maria Carrella, 70 anni. Il singolare caso è stato riportato da Il Mattino e da una pagina Facebook di annunci funebri. Il funerale della coppia, molto conosciuta nel quartiere Pianura, è stato celebrato stamattina nella parrocchia Santa Famiglia di Nazareth.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Crizerootto : @ASpigni In realtà mio marito è nato a Milano da una famiglia juventina. Ma lui tifa Napoli ???? - VesuvioLive : Napoli, moglie e marito muoiono nello stesso giorno: una vita insieme fino alla fine - occhio_notizie : I due coniugi avevano 78 e 70 anni, si sono spenti insieme così come avevano trascorso la loro vita - cronacacampania : Napoli, marito e moglie muoiono lo stesso giorno: una vita insieme - wiloca1977 : @rosi0878 Se tu preferire Zizze di tua moglie a gol di Napoli allora tu essere grande marito ma non grande Uomo - Cit Vujadin Boskov. -