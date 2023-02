Napoli, Maria Edda conquista la sua seconda laurea a 84 anni e pensa già alla terza (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non è mai troppo tardi. Nessuno può darne esempio migliore di Maria Edda Cavuoto di Montesarchio, della provincia di Benevento, che a 84 anni è stata proclamata dottoressa in Giurisprudenza con voto 90 su 110 e il plauso della commissione dell'Università Federico II di Napoli con una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo 'La libertà di coscienza'. Ad accompagnarla la figlia Amelia, il genero e la nipote. Il momento della proclamazione è stato accompagnato dall'applauso degli altri laureandi e delle loro famiglie. "Non è stata più difficile della prima laurea - ha detto Maria Edda, lasciando l'aula - quando le cose si fanno con piacere non sono difficili e il diritto ecclesiastico mi ha sempre appassionato". La neo dottoressa è già ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Non è mai troppo tardi. Nessuno può darne esempio migliore diCavuoto di Montesarchio, della provincia di Benevento, che a 84è stata proclamata dottoressa in Giurisprudenza con voto 90 su 110 e il plauso della commissione dell'Università Federico II dicon una tesi in diritto ecclesiastico dal titolo 'La libertà di coscienza'. Ad accompagnarla la figlia Amelia, il genero e la nipote. Il momento della proclamazione è stato accompagnato dall'applauso degli altrindi e delle loro famiglie. "Non è stata più difficile della prima- ha detto, lasciando l'aula - quando le cose si fanno con piacere non sono difficili e il diritto ecclesiastico mi ha sempre appassionato". La neo dottoressa è già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... misscuore85 : RT @obicwanss: #PIECUROSA wildest dreams taylor swift napoli carmine di salvo rosa ricci #rosacarmine edit fancam enemies to lovers trope b… - SkyTG24 : Napoli, Maria Edda conquista la sua seconda laurea a 84 anni e pensa già alla terza - socloudy23 : RT @obicwanss: #PIECUROSA wildest dreams taylor swift napoli carmine di salvo rosa ricci #rosacarmine edit fancam enemies to lovers trope b… - obicwanss : #PIECUROSA wildest dreams taylor swift napoli carmine di salvo rosa ricci #rosacarmine edit fancam enemies to lover… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Maria Edda, a 84 anni, ha conseguito la sua seconda laurea in Giurisprudenza -