Napoli, maglia col volto dei giocatori: la Lega ha bocciato l'iniziativa di De Laurentiis (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Da diverso tempo il Napoli sta manifestando una fervida immaginazione in fatto di merchandising. Basti pensare a tutte le maglie in edizioni speciali proposte solamente in questa stagione. Tuttavia, stando a quanto riportato da La Repubblica, una delle maglie pensate dal presidente della società campana non sarebbe stata sviluppata. Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe voluto realizzare delle divise personalizzate, come quelle di omaggio a Diego Armando Maradona, con il volto dei giocatori ma la Lega si sarebbe opposta in quanto le maglie sarebbero state differenti l'una dall'altra e dunque: "non conformi al regolamento". L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

