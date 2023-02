Napoli, lezione di calcio a Francoforte: ora agli azzurri nulla è precluso (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Show del Napoli a Francoforte, l’ennesimo in una Champions League che ormai vede gli azzurri sorprendentemente protagonisti. Il Napoli dà spettacolo a Francoforte e vola Spettacolo puro. E non contro gli ultimi arrivati, ma contro chi ha vinto l’Europa League l’anno scorso. Sicuramente una formazione da non sottovalutare e che non rendeva scontata la passeggiata degli azzurri ieri sera, insomma. Passeggiata che si sviluppa, peraltro, dopo una situazione che poteva complicarsi. L’Eintracht, infatti, se la gioca, soprattutto nei primi minuti. Inoltre, una formazione non abituata poteva smarrirsi mentalmente dopo il rigore sbagliato da Khvicha Kvaratskhelia sul finire del primo tempo. Invece, gli azzurri reagiscono. E segnano prima con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Show del, l’ennesimo in una Champions League che ormai vede glisorprendentemente protagonisti. Ildà spettacolo ae vola Spettacolo puro. E non contro gli ultimi arrivati, ma contro chi ha vinto l’Europa League l’anno scorso. Sicuramente una formazione da non sottovalutare e che non rendeva scontata la passeggiata degliieri sera, insomma. Passeggiata che si sviluppa, peraltro, dopo una situazione che poteva complicarsi. L’Eintracht, infatti, se la gioca, soprattutto nei primi minuti. Inoltre, una formazione non abituata poteva smarrirsi mentalmente dopo il rigore sbato da Khvicha Kvaratskhelia sul finire del primo tempo. Invece, glireagiscono. E segnano prima con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Atteggiamento da veterani e non da 'squadra sorpresa'. Ma darli per favoriti assoluti - come troppi hanno fatto - è… - napolista : La Cbs: il Napoli ha costruito una corazzata a prezzi stracciati Il tweet di un suo giornalista: 102 milioni per s… - Raffael09417931 : RT @Raffael09417931: #Spalletti Prima dell'inizio partita 'Ci hanno accolti con cori scritte e provocazioni razziste. Dategli una lezione!… - Raffael09417931 : #Spalletti Prima dell'inizio partita 'Ci hanno accolti con cori scritte e provocazioni razziste. Dategli una lezio… - NapoliFCNews : VIDEO La lezione del tifoso dello Spezia: “Mi sono vergognato, basta odio” #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre -