Napoli, le ultime sul futuro di Mario Rui e Di Lorenzo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Giuffedi su Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo Mario Giuffredi, agente di Politano, Di Lorenzo e Mario Rui, ha rilasciato delle dichiarazioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Giuffedi suRui e Giovanni DiGiuffredi, agente di Politano, DiRui, ha rilasciato delle dichiarazioni … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 6 - Victor Osimhen ha segnato nelle sue ultime sei partite, striscia record da quando veste la maglia del Napoli. V… - cn1926it : Dalla Georgia – Possibili voli diretti con #Napoli, negoziazioni in corso. Le ultime - decavi81 : RT @moggifake: Quando il Napoli vince così, sono orgoglioso di essere un italiano all’estero Quando la Roma ha vinto la Conference, pure. I… - VesuvioLive : Ferrero assume a Napoli e in Campania: le posizioni richieste e come candidarsi - vittorioskhelia : @onlyJU__ @mirkonicolino Appunto, fatevi un po’ di ?? in ???? sulle vostre ultime vittorie, non capisco cosa ve ne fre… -