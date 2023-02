Napoli, le parole di Osimhen sul futuro sono chiare (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutti vogliono Victor Osimhen. Almeno in teoria. In pratica dovranno vedersela con De Laurentiis che ha ricordato qual è il segreto per blindare i suoi calciatori specificando che tutto parte dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tutti vogliono Victor. Almeno in teoria. In pratica dovranno vedersela con De Laurentiis che ha ricordato qual è il segreto per blindare i suoi calciatori specificando che tutto parte dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Ecco le parole del presidente... Anche a Lille si ricordano dell'onestà del suo Napoli, così come in comune che non… - CB_Ignoranza : Un grandissimo Napoli non delude in Champions League e batte 0-2 l’Eintracht Francoforte, facendo un passo enorme v… - DiMarzio : #ChampionsLeague | #Napoli, le parole del capitano Giovanni Di Lorenzo dopo la vittoria contro l'#Eintracht - CorSport : ?? 'Quando fai bene è normale che i club migliori ti cerchino' ?? Le parole di #Osimhen sul suo futuro sono chiare ???… - salvione : Napoli, le parole di Osimhen sul futuro sono chiare -