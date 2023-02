Napoli-Lazio, possibile cambio della data. Biglietti in vendita dalle 16 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Napoli-Lazio potrebbe subire un cambio di data ed orario. Nel frattempo i Biglietti sono in vendita a partire dalle 16 I Biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Lazio, attualmente in programma il 3 marzo 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, saranno posti in vendita a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 22 febbraio 2023. In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita sarà riservata, in una prima fase, ai soli possessori di fidelity card della SSC Napoli “FAN STADIUM CARD”. La SSC Napoli si riserva inoltre di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023)potrebbe subire undied orario. Nel frattempo isono ina partire16 Iper la gara di Campionatovs, attualmente in programma il 3 marzo 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, saranno posti ina partireore 16.00 di mercoledì 22 febbraio 2023. In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, lasarà riservata, in una prima fase, ai soli possessori di fidelity cardSSC“FAN STADIUM CARD”. La SSCsi riserva inoltre di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Hanno infiltrati ultras in ogni organo e “giustizia” sportiva, non pagano lo stadio da sempre, gli unici insieme al… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio biglietti in vendita dalle ore 16:00 - infoitsport : Napoli-Lazio, possibile cambio della data. Biglietti in vendita dalle 16 - napolipiucom : Napoli-Lazio, possibile cambio della data. Biglietti in vendita dalle 16 #biglietti #CalcioNapoli #Lazio… -