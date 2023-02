Napoli il segreto sta nel gruppo | un gesto bellissimo lo conferma

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilvince 2-0 contro l’Eintracht Francoforte, gli azzurri dominano la partita anche grazie alla forza del. Il calcio è uno sport di squadra ed in questo momento ilè la massima interpretazione di questo concetto. Non bisogna aver timore di dirlo, perché in giro per l’Europa poche squadre giocano in maniera così compatta come quella partenopea. Ecco perché oggi i quotidiano tedeschi si sono inchinati aled alla forza del suo collettivo. Ilè stato definito come la squadra che gioca meglio in Europa, il tutto dopo che il Real Madrid aveva rifilato 5 gol in rimonta al Liverpool, questo qualcosa vorrà pur dire. In tanti si chiedono quale sia la forza di questa squadra. Ildi Osimhen per Kvaratskhelia La tecnica e le giocate dei campioni sono ...