Napoli | De Laurentiis | “Sono bravo a trattenere i big | ma a volte ci sono offerte irrinunciabili”

"sono molto bravo a fare i contratti, quando vengono da me sono bloccati. Non sarà difficile trattenerli, ma mai dire mai perché a volte ci sono delle offerte irrinunciabili. Secondo me li vedremo brillare ancora per tanto tempo". sono le parole del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis a Tnt Mexico. Con la tv messicana ovviamente non si può non parlare anche di Hirving Lozano, che ha un contratto in scadenza nel 2024: "A me piace molto Lozano, sta giocando quasi sempre. Secondo me è un ottimo giocatore, ma ha cambiato gli agenti continuamente, quindi dovremo incontrarci con i nuovi rappresentanti per parlare del suo futuro. Mi auguro che resti ...

Calcio: De Laurentiis, 'voglio trattenere i big ma certe offerte sono irrinunciabili' Lo dice il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito al futuro delle stelle della squadra azzurra: Victor Osimhen a Kvicha Kvaratskhelia. Tra chi ha brillato ieri sera a Francoforte c'è ... Quanto è costato (davvero) il Napoli dei miracoli Che significa per la famiglia De Laurentiis doversene staccare, oppure scegliere se farlo con il Napoli. Dovesse accadere, sia San Gennaro che San Nicola avranno motivi per dogliarsene. Serie A oppure Europa, Spalletti è sempre a casa sua In unostadio che si annuncia strapieno e con un Napoli che si sentirà più vicino ai quarti ... Ndombele no, gli bastano pochi minuti per dare qualche brivido a De Laurentiis, tornato in primo piano, ... Napoli, De Laurentiis: "Sono bravo a fare i contratti, ma a volte ci sono offerte irrinunciabili" Le parole di Aurelio a TNT: SUPERLEGA – "Ritengo sia una grossa stupidità, non si può pensare ad un torneo per pochi eletti. È chiaro che la formula UEFA è una formula antica che andrebbe cambiata…