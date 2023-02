Napoli, De Laurentiis: 'Osimhen e Kvara? Certe offerte sono irrinunciabili, ho ceduto calciatori demotivati. Superlega una stupidità' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È stato un fiume in piena Aurelio De Laurentiis in questi ultimi giorni, come al solito senza peli sulla lingua. Ieri il presidente del... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) È stato un fiume in piena Aurelio Dein questi ultimi giorni, come al solito senza peli sulla lingua. Ieri il presidente del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : ?? 'Mi sorprendo di chi si sorprende di questo Napoli'. ?? De Laurentiis traccia la via: 'Napoli sempre competitivo,… - DiegoDeLucaTwit : @PaPaganini Ciao Paolo. Al #Napoli fu negata la possibilità di accedere in finale di Europa League per questa roba… - sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis: 'Osimhen e Kvara? Certe offerte sono irrinunciabili, ho ceduto calciatori demotivati. Superl… - cmdotcom : Napoli, #DeLaurentiis: '#Osimhen e #Kvara? Certe offerte sono irrinunciabili. Ho ceduto calciatori demotivati.… - rep_napoli : Nello Mascia: 'De Laurentiis e l'onestà: un riscatto per Napoli' [di Conchita Sannino] [aggiornamento delle 09:57] -