Napoli, De Laurentiis: «Big? Non sarà difficile trattenerli. Sulla Superlega dico questo»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a TNT dei rinnovi dei Big azzurri e della questione Superlega.

Big – «Abbiamo trovato Osimhen e gli abbiamo affiancato Kim, Kvaratskhelia e Anguissa… Credo che questo Napoli potrà dire la sua per tanto tempo. Rinnovi? Quando vengono da me sono bloccati, non sarà difficile trattenerli. Io sono molto bravo a fare i contratti, però mai dire mai, perché delle volte ci sono delle offerte che sono tali da non poter fare a meno di accettarle. Secondo me li vedremo ancora brillare (in maglia Napoli, ndr) per molto tempo».

